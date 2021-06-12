Врач рассказал, как можно определить рак по голосу

Так, согласно опубликованным данным, необоснованная хрипота в голосе может свидетельствовать о раке щитовидной железы.

“Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу”, — порекомендовал специалист. В то же время, отмечается, что хрипота необязательно может быть признаком злокачественного новообразования в щитовидной железе. Данный симптом характерен и для обычной бактериальной инфекции.

Обратить внимание стоит на шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, проблемы с глотанием и хриплое дыхание. Эти состояния могут говорить о наличии рака щитовидной железы, и игнорировать их опасно.