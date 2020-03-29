Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в магазине

Кроме того, врач также отметил важность обработки смартфонов антисептиком.”В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком - особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно”, - заявил Рошаль.

Врач также порекомендовал исключить контакты с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания, а также больших компаний. При встрече, по его словам, следует избегать поцелуев и объятий, а при проявлении первых симптомов насморка и кашля - носить маски.