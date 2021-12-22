Врач рассказал, как нужно одеваться во время морозов

По словам врача, в холода перед выходом на улицу стоит одеваться так, чтобы не осталось открытых мест: на руки — теплые перчатки, на шею и лицо — шарф, а уши должны быть плотно защищены шапкой.

Помимо прочего Тяжельников напомнил и о важности теплой обуви с толстой подошвой в зимнее время. Способом сохранения тепла было названо застегивание верхней одежды, равно как и надевание всех вещей, дома. Во время сильных морозов стоит надевать по три-четыре слоя одежды, поскольку воздух между слоями — еще один способ защиты.

“Белье, рубашка, джемпер и верхняя одежда лучше, чем даже очень теплое пальто, надетое на одну футболку”, — поделился с россиянами врач.