Наука и технологии
Сегодня в 09:22
1 мин.

Врач рассказал, как нужно одеваться во время морозов

В сильный мороз нужно надевать по три-четыре слоя одежды
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил россиянам, как нужно одеваться во время морозов, чтобы не навредить здоровью.
Врач рассказал, как нужно одеваться во время морозов

По словам врача, в холода перед выходом на улицу стоит одеваться так, чтобы не осталось открытых мест: на руки — теплые перчатки, на шею и лицо — шарф, а уши должны быть плотно защищены шапкой.

Помимо прочего Тяжельников напомнил и о важности теплой обуви с толстой подошвой в зимнее время. Способом сохранения тепла было названо застегивание верхней одежды, равно как и надевание всех вещей, дома. Во время сильных морозов стоит надевать по три-четыре слоя одежды, поскольку воздух между слоями — еще один способ защиты.

Белье, рубашка, джемпер и верхняя одежда лучше, чем даже очень теплое пальто, надетое на одну футболку”, — поделился с россиянами врач.

Источник: РИА Новости
Автор: Лилик Ми
Новости партнеров
Новости партнеров