Врач рассказал, как определить конец эпидемии коронавируса в России

Специалист отметил, что в течение последних нескольких дней число заразившихся в России колеблется на отметке в 6 тысяч, тогда как для того, чтобы констатировать конец эпидемии число зараженных должно ограничиваться десятками случаев в сутки. ” А пока у нас это измеряется тысячами, то, конечно, эпидемия продолжается. Но если после наших 6 тысяч будет более стабильно в районе 3-4, это уже, конечно, падение. А так, чтобы считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, это не больше ста новых выявленных случаев в сутки”, - поделился врач.

Напомним, что на сегодняшний день в России было зарегистрировано порядка 93 558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, за последние 24 часа было выявлено 6 411 новых случаев заболевания.