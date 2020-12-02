Врач рассказал, как постоянное пребывание дома может отразиться на внешности

В числе прочих минусов безвылазного нахождения в квартире можно выделить такую явную проблему, как обострение экзем, передает слова специалиста Allure. При этом решаются все эти проблемы достаточно просто - необходимо лишь приобрести очистители воздуха.

Также Тернер заявил, что при длительном пребывании в четырех стенах могут выйти высыпания. Это уже связано с “постельным” образом жизни из-за дистанционного режима работы. Чтобы решить этот вопрос, достаточно чаще менять белье и соблюдать элементарные правила гигиены, отметил врач.