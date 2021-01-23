Врач рассказал, как приготовить полезный фастфуд

В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист заявил, что отличным примером здорового фастфуда можно считать хлопья. Те самые хлопья, которые многим и без того известны: многозлаковые, мюсли и т.д. При этом эксперт предложил готовить их с другими вкусными ингредиентами: