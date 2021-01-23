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Врач рассказал, как приготовить полезный фастфуд
Быстрый и лёгкий способ питаться вкусно, но правильно
Как известно, фастфуд — это еда, которую можно быстро приготовить и сразу же ею перекусить. И именно о том, как приготовить подобный, но полезный, вид блюд рассказал российский врач-диетолог Михаил Гинзбур.
В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист заявил, что отличным примером здорового фастфуда можно считать хлопья. Те самые хлопья, которые многим и без того известны: многозлаковые, мюсли и т.д. При этом эксперт предложил готовить их с другими вкусными ингредиентами:
Одна ложка — мюсли, вторая — замороженные ягоды, третья — творог. Заливаем доверху кефиром или ряженкой, размешиваем.
Ещё одним рецептом от специалиста стал сэндвич с рыбой. В нём также обошлось без особых сложностей: достаточно лишь использовать кусок бородинского хлеба, положить на него сверху лист салата, а в конце добавить консервированную скумбрию или сельдь.