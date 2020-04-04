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Врач рассказал, как прививка от туберкулеза может повлиять на коронавирус
Благодаря ей в стране может происходить более спокойное течение COVID-19
Буквально вчера состоялась онлайн-конференция “Вирус COVID-19. Международный опыт и уроки для России", в ходе которой главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Алексей Мазус рассказа, как прививка от туберкулеза может повлиять на коронавирус.
Так, по словам врача, благодаря тому, что большинство граждан России привиты от туберкулеза вакциной БЦЖ, в стране может наблюдаться более спокойное течение коронавирусной инфекции.
”В Москве мы больше ориентируемся не на европейскую модель, у нас есть научные основы этих мыслей, поскольку у нас большинство населения привито БЦЖ. Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме”, - рассказал Мазус, отметив, что благодаря данной вакцине иммунная система становится более активной. Именно поэтому можно надеяться на то, что в России распространение коронавируса будет не столь обширным, как в Европейский странах.