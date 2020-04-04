Врач рассказал, как прививка от туберкулеза может повлиять на коронавирус

Так, по словам врача, благодаря тому, что большинство граждан России привиты от туберкулеза вакциной БЦЖ, в стране может наблюдаться более спокойное течение коронавирусной инфекции.

”В Москве мы больше ориентируемся не на европейскую модель, у нас есть научные основы этих мыслей, поскольку у нас большинство населения привито БЦЖ. Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создаёт определенный иммунный фон в нашем организме”, - рассказал Мазус, отметив, что благодаря данной вакцине иммунная система становится более активной. Именно поэтому можно надеяться на то, что в России распространение коронавируса будет не столь обширным, как в Европейский странах.