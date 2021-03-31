Врач рассказал, как распознать слабый иммунитет

Признаками снижения иммунитета можно назвать обострение хронических инфекций, нарушения баланса витаминов и микроэлементов и стресс. В случае присутствия одного из перечисленных признаков следует обратиться за консультацией к врачу. Самолечение в данном случае может обернуться опасным исходом, предупредил специалист в рамках общения со “Звездой”.

Он также отметил, что врожденный ослабленный иммунитет зачастую характерен для детей. Распознать его можно по хроническим болезням и развитием онкологических болезней в детстве. Также говорить о слабом иммунитете могут говорить и рецидивы одной и той же болезни.

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