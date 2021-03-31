Наука и технологии
Сегодня в 13:29
Врач рассказал, как распознать слабый иммунитет
По хроническим болезням и не только
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как распознать слабый иммунитет. Так, по его словам, спровоцировать ослабление иммунной системы можно стрессом и определенными нарушениями в работе организма.
Признаками снижения иммунитета можно назвать обострение хронических инфекций, нарушения баланса витаминов и микроэлементов и стресс. В случае присутствия одного из перечисленных признаков следует обратиться за консультацией к врачу. Самолечение в данном случае может обернуться опасным исходом, предупредил специалист в рамках общения со “Звездой”.
Он также отметил, что врожденный ослабленный иммунитет зачастую характерен для детей. Распознать его можно по хроническим болезням и развитием онкологических болезней в детстве. Также говорить о слабом иммунитете могут говорить и рецидивы одной и той же болезни.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.