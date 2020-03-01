Врач рассказал, как регулировать давление без препаратов

Согласно статистике, которую приводит врач, каждый второй житель России в возрасте от 50 лет отмечает повышенное давление. По словам Беленков, эффективным способом регулирования давления без лекарственных препаратов является устранение вредных привычек, в числе которых как курение, так и употребление алкогольных напитков. Также эксперт рассказал о пользе спорта на начальных стадиях гипертонии, отметив, что тип нагрузки можно выбрать на свое усмотрение, а во время тренировок особое внимание необходимо уделить отслеживанию частоты сердечных сокращений.

Кроме того, врач отметил важность питания при гипертонии. Так, по его словам, необходимо контролировать количество потребления соли, однако не исключать ее полностью.