Наука и технологии
Сегодня в 15:19
Врач рассказал, как смотреть телевизор, чтобы не навредить здоровью
Лежа - точно не стоит
Радио Sputnik взяло интервью у врача-невролога Игоря Орлова, в рамках которого он рассказал, как смотреть телевизор, чтобы не навредить здоровью.
Специалист отметил, что ключевым моментом во время просмотра телевизора является положение тела. Так, он посоветовал смотреть на экран сидя на кресле, которое оснащено подголовником. Таким образом можно ограничить усталость в шее.
Орлов отметил, что лежа смотреть телевизор не стоит, поскольку в этом положении шейный отдел позвоночника сгибается, что чревато возникновением проблем в этой области. Помимо прочего специалист порекомендовал уделять ограниченное количество времени на просмотр телевизора. В частности, делать это стоит максимум два часа в день, а после этого размять мышцы. Этот совет применим и для сидячей работы.