Врач рассказал, как стресс влияет на глаза
Так, в случае длительного пребывания в нервном состоянии у человека может начать двоиться перед газами. Кроме того, стрессовые ситуации могут привести и к ощущению рези или расплывчатости перед глазами.
Это не потому что попала соринка, а потому что это особое состояние возбуждения нервных рецепторов. Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система, а это уже может быть опасно не только для качества жизни, но и для жизни как таковой, и нужно решать проблему.
Врач отметил, что при появлении проблем с глазами следует проконсультироваться со специалистом для определения лечения. В то же время, противостоять стрессу можно не только медикаментозным способом. В частности, для борьбы со стрессом полезной является активная ходьба.