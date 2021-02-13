Врач рассказал, как стресс влияет на глаза

Это не потому что попала соринка, а потому что это особое состояние возбуждения нервных рецепторов. Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система, а это уже может быть опасно не только для качества жизни, но и для жизни как таковой, и нужно решать проблему.