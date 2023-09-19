Врач рассказал, как удалось увеличить успешность пересадки костного мозга в два раза

Современные методы подбора доноров значительно улучшили шансы на выздоровление пациентов после пересадки костного мозга. Это согласно директору Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Центра им. Димы Рогачева, Алексею Масчану.

Пересадка костного мозга сегодня может помочь при множестве различных заболеваний, таких как злокачественные болезни крови, врождённые нарушения иммунитета и обмена веществ. До начала XXI века вероятность выздоровления пациентов после пересадки от неродственных доноров составляла всего 20-30%, но современные технологии улучшили эти показатели вдвое.

Этот прогресс связан с использованием новых методов подбора доноров, более эффективной очисткой костного мозга от клеток, которые могут вызвать осложнения, и расширением баз данных потенциальных доноров. Подбор подходящего донора сегодня проводится с помощью ДНК-типирования, сравнивая гены, ответственные за совместимость тканей. После пересадки проводится подавление иммунитета, чтобы снизить риск отторжения донорского органа.

Результаты пересадок от родственных и неродственных доноров сегодня практически одинаковы, благодаря усовершенствованию системы подбора, основанной на ДНК-типировании. Это значительно повысило шансы на выздоровление после пересадки костного мозга.