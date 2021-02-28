Наука и технологии
Сегодня в 14:05
Врач рассказал, как уснуть за одну минуту
Для этого есть специальная дыхательная техника
Врач Университета Аризоны Эндрю Вейл рассказал о способе, который помогает погрузиться в сон за одну минуту.
Так, по его словам, чтобы уснуть за минуту следует использовать дыхательную методику под названием “4-7-8”. Отмечается, что сама методика легко усваивается и не нуждается в дополнительной подготовке.
”Нужно в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать. Следует повторять эту последовательность, пока не уснешь”, — поделился методом врач, отметив, что этот способ также пригодится для снятия стресса.
Врач добавил, что для того, чтобы способ уснуть за 60 секунд точно сработал, нужно ограничить употребление напитков с кофеином в составе незадолго до сна.