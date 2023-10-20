Врач рассказал, как узнать о хрупкости костей не выходя из дома

Самостоятельно оценить риски развития остеопороза, заболевания, которое делает кости хрупкими, можно с помощью онлайн-калькулятора FRAX, сообщила профессор Ольга Лесняк, президент Российской Ассоциации по остеопорозу.

Этот калькулятор содержит 12 вопросов, в которые нужно ввести свой возраст, вес, рост, а также информацию о предыдущих переломах, ревматоидном артрите и другие факторы. Последний вопрос касается результатов денситометрии, но на основе 11 ответов можно получить представление о своих рисках.

По окончании опроса пользователь узнает, какова вероятность переломов у него в течение ближайших 10 лет. Калькулятор предназначен для людей старше 50 лет, так как ранее рассчитывать риски, по словам Лесняк, нет смысла.