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Врач рассказал, как восстановить работу сердца даже в глубокой старости

С помощью операции
Врач хирург-аритмолог отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Игорь Майоров рассказал, что возможности современной медицины позволяют восстанавливать замедление ритма сердца даже в преклонном возрасте.
Врач рассказал, как восстановить работу сердца даже в глубокой старости

По его словам, это — малоинвазивная операция, которая проходит под местной анестезией, пациент госпитализируется всего на три дня. В ходе такой операции в сердце устанавливается электрокардиостимулятор.

Как отметил Майоров, такие методы коррекции аритмий несут минимальные риски для пациентов старшей возрастной группы, а также больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

«В районе левого плеча делается небольшой разрез, через него в сосуд вводятся два тонких электрода, которые устанавливаются в предсердие и желудочек, сам стимулятор подшивается под мышцу. Пациент госпитализируется всего на три дня, после чего находится на амбулаторном наблюдении для мониторинга работы стимулятора, его дополнительной настройки и программирования. Срок службы такого электрокардиостимулятора составляет 7-10 лет», — рассказал специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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