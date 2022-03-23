Врач рассказал, как восстановить работу сердца даже в глубокой старости

По его словам, это — малоинвазивная операция, которая проходит под местной анестезией, пациент госпитализируется всего на три дня. В ходе такой операции в сердце устанавливается электрокардиостимулятор.

Как отметил Майоров, такие методы коррекции аритмий несут минимальные риски для пациентов старшей возрастной группы, а также больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

«В районе левого плеча делается небольшой разрез, через него в сосуд вводятся два тонких электрода, которые устанавливаются в предсердие и желудочек, сам стимулятор подшивается под мышцу. Пациент госпитализируется всего на три дня, после чего находится на амбулаторном наблюдении для мониторинга работы стимулятора, его дополнительной настройки и программирования. Срок службы такого электрокардиостимулятора составляет 7-10 лет», — рассказал специалист.

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