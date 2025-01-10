Врач рассказал, как язык помогает выявить скрытые болезни

Здоровый язык имеет розовый оттенок с тонким белым налетом, его поверхность гладкая, без трещин и язв. Любое отклонение от этого нормального состояния должно насторожить. Например, обильный белый налет может свидетельствовать о кандидозе — грибковой инфекции, которая развивается при снижении иммунитета или нарушении микрофлоры кишечника.

Красный язык может указывать на проблемы с почками, а желтый оттенок часто свидетельствует о нарушениях в печени или желчном пузыре. Кроме того, изменение формы языка, например, его увеличение, может быть связано с гипотиреозом, заболеванием щитовидной железы.

Состояние текстуры языка также дает важные подсказки о здоровье. Сухость и налет могут сигнализировать о дефиците витамина А, а появление красных пупырышек — о нехватке витамина В1. Покраснение корня языка и его жжение могут быть признаками дефицита витамина В2, а «лакированный» язык — свидетельством нарушения обмена веществ.

Трещины и язвы на языке, особенно без видимых причин, могут указывать на воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте или аутоиммунные заболевания. Важно помнить, что изменения на языке могут быть вызваны не только заболеваниями, но и неправильным питанием, стрессами или приемом медикаментов.

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