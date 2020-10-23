Врач рассказал, как защититься от COVID-19 в магазине с помощью тележки

Эксперт заявил, что стоя в очередях, люди очень часто забывают соблюдать социальную дистанцию. “Спасательным кругом” в подобной ситуации может стать тележка, поставив которую перед собой, есть немалый шанс остаться на безопасном расстоянии от впереди стоящих покупателей. При это врач напомнил о необходимости также использоваться маски и перчатки для большей защиты.

Напомним, что ранее эксперт посоветовал использовать увлажняющий крем для рук, чтобы сохранить здоровье своих рук. Правда, он также уточнил, что у каждого человка есть свои особенности, на которые также надо обращать внимание, выбирая средство для кожи.