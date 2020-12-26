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Сегодня 08:28
Врач рассказал, какая еда влияет на выработку антител с COVID-19
Также на этом процессе сказывается стресс
Глава Центра им. Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал россиянам, какая еда может сказаться на выработке антител к коронавирусной инфекции.
Так, по словам врача, на выработку антител к COVID-19, в частности, после прививки, влияет недостаток белка в рационе.
Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный, поэтому поставка субстрата, то есть мяса, но не жира, а качественного мяса, очень влияет. Людям, которые провакцинировались, следует сделать упор на потребление качественного белка.
Помимо прочего, на выработку антител оказывает влияние алкоголь и стресс. Специалист пояснил, что провоцирующие стресс гормоны негативно сказываются на выработке определенных гормонов иммунной системы. В связи с этим все стрессовые состояния вредны для процесса формирования антител.