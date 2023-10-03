Врач рассказал, какие напитки защитят от тромбоза

Морсы из ягод — это очень полезные напитки, которые могут помочь уменьшить риск тромбоза, сказал доктор Михаил Гинзбург, специалист по диетологии. Он рекомендует употреблять морсы из малины и ежевики, возможно, с добавлением имбиря. Зелёный чай также может защитить от тромбоза благодаря своим противовоспалительным свойствам, которые улучшают текучесть крови и предотвращают слипание кровяных клеток.

Ещё одним полезным напитком с антиагрегантным и противовоспалительным действием является какао. Он помогает предотвратить склеивание кровяных элементов. Важно помнить, что риск тромбоза связан с различными факторами, такими как избыточный вес, курение, хирургические вмешательства, инфекции, травмы и генетические предпосылки, как отметил кардиолог Юрий Чичков.

Поэтому, помимо употребления этих напитков, важно следить за общим состоянием здоровья и регулярно консультироваться с врачом для предотвращения тромбоза.