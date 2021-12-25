Врач рассказал, какие продукты сгущают кровь

Как отметил эксперт, на качество крови влияют неправильные пищевые привычки, а также злоупотребление алкоголем, курение, молокопродукты и кофе.

По словам Евсеева, алкоголь полезен для крови только в пределах суточной дозы — не более 30 граммов водки или 150 граммов красного вина. Чрезмерные дозы приводят к слипанию тромбоцитов и сгущению крови, повышается риск тромбоза. Курение провоцирует атеросклероз, а молочные продукты повышают вязкость жидкости в организме. Но «злейшим врагом» крови врач назвал кофе.

В отношении еды Евсеев посоветовал сбалансировать в рационе потребление углеводов и жиров — их избыток также приводит к сгущению крови.