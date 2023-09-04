Врач рассказал, какие симптомы предшествуют моментальной смерти

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян подчеркнул, что проведение анализа крови на тромбообразование вовремя может спасти жизнь. Он поднял тревожную тему три симптомов, которые могут указывать на потенциально смертельные последствия.

Особое внимание Гадзиян уделил пациентам, перенёсшим тяжёлый коронавирус, отмечая, что у них может возникнуть риск тромбообразования, что в долгосрочной перспективе может привести к непредвиденному летальному исходу.

Он подчеркнул, что «тревожное ощущение в груди» — это симптом, на который нельзя закрывать глаза. Также он отметил, что определённые изменения в стуле, утренний кашель и головные боли могут указывать на другие серьёзные заболевания, такие как онкология, аневризма аорты и сердечно-сосудистые проблемы.