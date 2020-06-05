Врач рассказал, какие симптомы рака легких путают с коронавирусом

Так, по словам эксперта, пациенты с пролеченным или впервые диагностированным раком легких имеют крайне высокий риск заболевания COVID-19. Более того, именно симптомы данного типа рака очень легко спутать с симптомами новой коронавирусной инфекции, так как они довольно-таки во многом совпадают.

”Коронавирус у онкологических больных может проявляться в смазанной форме, так как проблемы с дыханием, кашель и выделение мокроты могут провоцироваться и основным заболеванием", — отметил Карасев, добавив, что пациентам с онкологией очень важно получать лечение во время пандемии COVID-19. "Если речь идет о пациентах с раком легких, то они должны получать лекарства таргетной терапии и лучевую терапию во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа”, — рассказал врач.

Эксперт напомнил, что в период эпидемии новой коронавирусной инфекции, пациенты, имеющие онкологические заболевания обязаны максимально минимизировать вероятность подхватить новый вирус. Для этого им необходимо ответственнее остальных придерживаться режима самоизоляции, а также ограничивать круг лиц, с которыми приходится контактировать в этот период.