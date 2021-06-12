Врач рассказал, какие слезы могут быть признаком рака

Так, по словам специалиста, на злокачественное образование могут намекать кровавые слезы. Мясников отметил, что такой симптом может быть признаком рака слезной железы. Помимо прочего слезы с кровью могут говорить о наличии заболевания печени.

Нескольким ранее Мясников поделился с россиянами списком веществ, которых может недоставать людям, ограничивающим потребление мяса и пищи животного происхождения. Врач отметил, что вегетарианцы могут столкнуться с дефицитом омега-3 жирных кислот и аминокислот. Также специалист рассказал, какие продукты помогут восполнить этот недостаток.

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