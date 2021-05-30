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Врач рассказал, каким людям стоит отказаться от кваса
При определенных проблемах он может привести к диабету
Врач-диетолог Антон Поляков рассказал, каким людям стоит отказаться от кваса. По его словам, ограничить употребление этого напитка стоит людям, страдающим от грибковых инфекций и не только.
Помимо прочего отказаться от кваса имеет смысл и при нарушении углеводного обмена. Дело в том, что данный напиток имеет углеводы, способные очень быстро усваиваться организмом, воздействуя на уровень сахара в крови. Это чревато обострением инсулинорезистентности у людей с данным состоянием.
“Есть вероятность, что это приведет даже к диабету”, — предупредил Поляков.
Пить квас при грибковых инфекциях и кандидозе кишечника не стоит, поскольку он может привести к росту дрожжей. Они провоцируют перманентное ощущение усталости, слабости и могут привести к скачкам настроения, нарушению аппетита и другим недугам.