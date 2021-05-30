Врач рассказал, каким людям стоит отказаться от кваса

Помимо прочего отказаться от кваса имеет смысл и при нарушении углеводного обмена. Дело в том, что данный напиток имеет углеводы, способные очень быстро усваиваться организмом, воздействуя на уровень сахара в крови. Это чревато обострением инсулинорезистентности у людей с данным состоянием.

“Есть вероятность, что это приведет даже к диабету”, — предупредил Поляков.

Пить квас при грибковых инфекциях и кандидозе кишечника не стоит, поскольку он может привести к росту дрожжей. Они провоцируют перманентное ощущение усталости, слабости и могут привести к скачкам настроения, нарушению аппетита и другим недугам.