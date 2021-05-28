Врач рассказал, каким неопасным недугам подвержены почти все люди

В число таких недугов вошли камни желчного пузыря, которые, как отметил врач, встречаются у каждого десятого здорового человека, тогда как камням в почках подвержен каждый десятый мужчина и каждая двадцатая женщина. Помимо прочего каждая двадцатая женщина может иметь кисту печени, реже она встречается у мужчин.

У 20% людей после обследования выявляют доброкачественные опухоли печени, тогда как каждый третий сталкивается с грыжой межпозвоночного диска, не имея при этом болевых симптомов. К неопасным недугам, которые часто обнаруживаются в ходе обследований специалист отнес кисту почки, кисту молочной железы, аденому, гипертрофию простаты и узлы щитовидной железы.