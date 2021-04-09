Наука и технологии
Сегодня в 10:33
Врач рассказал, какую работу выбрать в старости для продления жизни
Связанную с умственной деятельностью
Издание РИА Новости взяло интервью у врача-терапевта Алексея Безымянного, в рамках которого он назвал способ продлить молодости. Так, по его словам, для этого важна физическая активность, питание, вода, сон, а также работа.
По мнению врача, старость не предполагает отказ от работы. Однако не всякий труд подойдет для людей на пенсии. Он отметил, что важно подобрать работу, связанную с умственной деятельностью. В то же время, она не должна приводить к перманентному стрессу.
“Люди, которые трудятся после выхода на пенсию, они живут дольше, это общепризнанно. Но желательно, чтобы работа была без нервов и связана с умственным трудом”, — сообщил врач, добавив, что работа способствует сохранению умственного потенциала человека. В то же время, следует помнить и о регулярных обследованиях и осмотрах, благодаря которым выявить болезнь можно на ранней стадии.