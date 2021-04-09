Врач рассказал, какую работу выбрать в старости для продления жизни

По мнению врача, старость не предполагает отказ от работы. Однако не всякий труд подойдет для людей на пенсии. Он отметил, что важно подобрать работу, связанную с умственной деятельностью. В то же время, она не должна приводить к перманентному стрессу.

“Люди, которые трудятся после выхода на пенсию, они живут дольше, это общепризнанно. Но желательно, чтобы работа была без нервов и связана с умственным трудом”, — сообщил врач, добавив, что работа способствует сохранению умственного потенциала человека. В то же время, следует помнить и о регулярных обследованиях и осмотрах, благодаря которым выявить болезнь можно на ранней стадии.