Врач рассказал, когда использование смартфона опасно для здоровья

По словам специалиста, стоит отказаться от использования смартфона во время ходьбы по лестницам — это позволит избежать обращения в врачу.

“Ступеньки являются частой причиной появления травм. Травмы происходят потому, что мы смотрим в телефон, когда ходим по ступенькам, ставим стопу не полностью, а на половину или на край, и нога может сорваться, при этом мы не держимся за перила и можем скатиться вниз. Это достаточно частая травма”, – поделился Терновой, отметив при этом, что самые страшные травмы человек получает, когда не просто идет по лестнице с телефоном в руках, а бежит.