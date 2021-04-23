Врач рассказал, когда прием парацетамола может быть опасным

Кроме того, жаропонижающий препарат нельзя пить вместе с алкоголем или при похмелье. Дело в том, что это может увеличить нагрузку на печень, что, в свою очередь, чревато токсическими поражениями. Не стоит принимать этот препарат и людям, страдающим от болезней печени, в частности, речь об инфекционном гепатите, циррозе и стеатогепатозе.

“Вы не можете принимать больше, чем три грамма в сутки. Если таблетка пятьсот миллиграмм, то, соответственно, шесть таблеток, если таблетка грамм, то не больше трех таблеток, потому что четыре грамма уже могут вызвать токсическое поражение печени”, — отметил Мясников.

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