Врач рассказал, кому не стоит пить чай

Об этом специалист сообщил в беседе с телеканалом «Звезда». Он отметил, что повышение давления от чая обусловлено наличием в нем теина, который является разновидностью чайного кофеина. Таким образом, людям, которые имеют чувствительность к кофеину, употребление чая грозит повышением давления. В связи с этим крепкий чай им противопоказан

Врач отметил, что чувствительность кофеина индивидуальна и необходимо обращать на нее внимание. В то же время, Гинзбург отметил, что несмотря на то, что чай способен повышать давление, этот эффект будет не таким существенным, как при употреблении кофе.