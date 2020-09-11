Врач рассказал, кому нельзя использовать прививку от коронавируса

Так, фактором, который явно дает понять, можно ли человеку воспользоваться инъекцией для защиты от новейшего коронавируса, является факт приема им подавляющих иммунитет препаратов. В случае, если человек проходит курс или просто употребляет подобного рода лекарства, то прививаться от COVID-19 ему прямо противопоказано. Также стоит избежать вакцинации и тем людям, которые имеют аутоиммунные заболевания и болезни крови.

”Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента”, — отметил российский врач.

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