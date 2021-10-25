Врач рассказал, кому необходимо колоть три дозы вакцины от COVID-19

Так, по его словам, в трех дозах вакцины от COVID-19 нуждаются люди, находящиеся в группах риска. Помимо прочего врач напомнил, что для людей в возрасте, а также тех, кто имеет хронические болезни — вакцинация особенно важна. Он отметил, что те, кто имеет большую вероятность не пережить вирус, должны сделать прививку как можно раньше.

“В вопросах вакцинации тоже должны быть приоритеты: не просто всех подряд, а лиц группы риска в первую очередь! Да еще с пониманием того, что таким людям нужны три дозы” — рассказал россиянам врач.

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