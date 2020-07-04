Наука и технологии
Сегодня 12:31
Врач рассказал, кому опасно находиться на улице днем в июле
Людям с определенными болезнями
Кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал россиянам, кому опасно находиться на улице днем в июле. Напомним, что нескольким ранее сообщалось, что в столице именно июль может стать наиболее жарким и дождливым месяцем. А переменчивая погода, как известно, может негативно сказаться на людях с некоторыми болезнями.
”Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения”, – поделился Тимаков, отметив, что людям с подобными болезнями следует выбираться на улицу лишь ранним утром или же вечером. Также врач посоветовал приобрести кондиционер для дома.
По словам врача, опасность может представлять и потоотделение в жару, поскольку вещи намокают, что при ветре может привести к продуванию. Более того, у пожилых людей, по словам врача, это может спровоцировать воспаление почек.