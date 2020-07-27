Врач рассказал, кому противопоказано худеть при помощи диет

Так, в рамках эфира на радио Sputnik эксперт рассказал, что самостоятельное “лечение” ожирения при помощи различных диет опасно для людей с хроническими заболеваниями. Также он отметил, что чаще всего наличие лишнего веса связано не с неправильным питанием, а гормональным сбоем, лечением которого должны заниматься специалисты.

”Чаще всего основной причиной ожирения являются сбои в гормональной системе организма. Конечно, бывает и генетическая предрасположенность, и влияние первых лет жизни, но самый главный фактор — дисбаланс гормонов. Соответственно, диеты, даже самые жесткие, могут только на время замедлить процесс ожирения, но не устранить причину болезни. Но есть и хорошая новость — гормональные сбои поддаются медикаментозному лечению”, - рассказал Алексей Ковальков.