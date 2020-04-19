Врач рассказал, можно ли дезинфицировать руки водкой

Так, в видеоролике Комаровский приводит слова собственного подписчика, который рассказал о том, что он прочел о пользе 30-процентного спирта в борьбе с COVID-19. На это врач ответил, что спирт, для того чтобы защитить от новой коронавирусной инфекции, должен быть не меньше 60 процентов концентрации. Таким образом, для профилактики коронавируса обычная водка не годится.

”Если вы пришли домой, а у вас нет воды и мыла, но есть много водки, то вы, конечно, можете минут пять обрабатывать руки. Однако крайне редко мы оказываемся в ситуации, когда в распоряжении нет воды и мыла, но есть водка”, — добавил специалист.