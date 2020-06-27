Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом на курортах у моря

Врач отметил, что коронавирусная инфекция может проникнуть в организм через рот или нос, если плавать в той воде, в которой нескольким ранее чихнул или плюнул больной. Поэтому, по словам врача, во время купания в море, необходимо ограничить полоскание морской водой горло. Кроме того, нельзя глотать воду, а лучше и вовсе не нырять в нее. Для минимизации инфицирования на курорте у моря необходимо придерживаться социальной дистанции в полтора-два метра. В общественных местах, в свою очередь, необходимо сохранять масочный режим.

Напомним, что на сегодняшний день в России зафиксировано порядка 627 646 инфицированных коронавирусом. Из них выздоровело 393 352 человек, а умерло 8 969.