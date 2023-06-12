Врач рассказал о болезнях, которые можно получить от простого комара

Комары могут не только вызывать неприятные аллергические реакции, но и передавать различные опасные заболевания. Малярия является наиболее известным примером такого заболевания, которое переносят комары. По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, если укусы комаров вызывают сильную аллергическую реакцию или их много, то могут возникнуть сильные отеки и необходимость принятия антигистаминных препаратов. Комары, такие как москиты, имеют более сильное аллергенное действие, поэтому после их укусов требуется местное лечение и применение эффективных антигистаминных препаратов.

Комары могут передавать разнообразные заболевания через свои укусы. Например, малярия может быть фатальной, если не получить должное лечение. Это заболевание характерно для Африки и некоторых частей Юго-Восточной Азии. Кроме малярии, комары также могут передавать вирусные инфекции, такие как японский энцефалит, лихорадка Зика, лихорадка западного Нила, лихорадка Денге, а также бактериальные заболевания, включая туляремию. В России встречается риск заражения туляремией. Кроме того, комары могут быть источником паразитарных инфекций, таких как дирофиляриоз. Паразиты могут попасть в организм человека через укус, если комар кусает животное, которое является носителем паразита.

Особенно важно остерегаться укусов комаров детям и людям с выраженными аллергическими реакциями или проблемами с кровообращением кожи, связанными с различными заболеваниями, такими как сахарный диабет. Укусы комаров вызывают зуд и расчёсы, что увеличивает риск вторичной инфекции.

Существуют способы снизить риск укусов комаров, такие как ношение закрытой одежды, использование москитных сеток и репеллентов. Рекомендуется избегать мест с большим скоплением комаров, таких как болота, и не купаться в застоявшейся воде. Важно также избегать оставления открытых ёмкостей с водой в доме. В случае инфицирования место укуса станет воспалённым и гноящимся, зуд продлится более 3 дней, или комар укусил в область глаз, горла или рта, следует обратиться к врачу. Также необходимо обратиться к врачу, если после укуса комара у человека появятся симптомы, такие как повышенная температура, затруднённое дыхание или тошнота. В случае сильной аллергической реакции следует обратиться к аллергологу, при кожных высыпаниях — к дерматологу, а при неврологических симптомах — к неврологу. Если есть повышение температуры тела или признаки лихорадки, лучше обратиться к терапевту, который направит на более узкую консультацию при необходимости.