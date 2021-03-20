Врач рассказал о главном факторе долгожительства

Так, по словам Мясникова, ключевым фактором долгожительства является наследственность. Специалист, ссылаясь на данные исследования, поделился списком продуктов, которые полезно иметь в рационе.

”Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности миндаль, это черный шоколад и чеснок”, — сообщил врач, добавив, что вредных или полезных продуктов нет, но есть правильный и неправильный образ питания.

Нескольким ранее мы писали о том, что лишний вес связан не только с недостатком спорта и потреблением больших порций еды, но и с нехваткой сна.