Врач рассказал, о каких болезнях говорят различные особенности лица

В частности, при появлении красных прожилок в глазах можно заподозрить нервное истощение, в то время как желтые склеры могут говорить о болезни печени. Намекать на болезни мочевого пузыря или предстательной железы может бледно-розовая окраска участка вокруг глаз, в то время как указывать на потенциальную болезнь почек может наличие темных кругов или мешков под глазами.

Проконсультироваться со специалистом стоит при возникновении синевы на губах, поскольку это может быть признаком патологии сердечно-сосудистой системы. Более того, обратить внимание нужно и на изменение цвета лица. Так, бледность может быть признаком дефицита железа, тогда как желтизна — болезни печени.