Врач рассказал о худших методах укрепления иммунитета

Так, по данным врача, одним из худших методов укрепления иммунитета является употребление биологических активных добавок. Также в списке оказались лук и чеснок и иммуномодуляторы. Бесполезными для укрепления иммунитета были названы элеутерококк и эхинацея. В числе неэффективных методов оказались и различные амулеты от вирусов и гомеопатия.

Помимо прочего Комаровский перечислил полезные для иммунитета привычки. К ним он отнес полноценный сон и питание, а также ограничение таких вредных привычек, как курение и употребление спиртного. Положительно сказываются на иммунитете также умеренные физические нагрузки и позитивные эмоции.