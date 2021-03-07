Врач рассказал о легком способе сбросить лишний вес

Ковальков отметил, что для сжигания жира следует сохранять определенную частоту пульса, которая возникает во время осуществления физической активности. Врач заверил, что повышение пульса способствует выбросу адреналина, который, в свою очередь, и сжигает жир. Самым простым способом добиться необходимого для похудения пульса является ходьба в правильном темпе.

Врач также поделился, что ходьба с помощью скандинавских палок является не самым эффективным способом похудеть, так как из-за постоянной необходимости опираться на них человек не сможет развить нужную скорость. Подобрать определенный темп ходьбы для похудения рекомендуется с помощью специалиста.