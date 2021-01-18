Врач рассказал о негативном влиянии недосыпа на иммунитет

Так, недостаток сна (менее пяти часов) увеличивает шансы подхватить вирусную инфекцию на 250%, передаёт слова специалиста «Говорит Москва». Для нормальной работы организма и поддержания достойного уровня иммунитета, Калинкин посоветовал уделять сну как минимум от семи до девяти часов в день, сообщил Калинкин.

При этом эксперт также отметил, что наилучшим вариантом является устоявшийся режим сна и бодрствования. При этом он выступил с предложением отказаться от традиционного будильника и перейти на световые гаджеты. По словам врача, такой метод помогает лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.