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Врач рассказал о невозможности формирования коллективного иммунитета к COVID-19

А также о том, через сколько иммунитет к болезни пропадает
Портал Ura.ru пообщался с вирусологом Александром Чепурновым о коронавирусной инфекции. В ходе беседы врач рассказал о невозможности формирования коллективного иммунитета к COVID-19.

Так, по словам специалиста, иммунитет к болезни может сохраняться шесть месяцев. Отмечается, что у переболевших инфекцией людей уровень антител начинает падать до полного исчезновения за три-четыре месяца. Таким образом, клеточный иммунитет перестает реагировать на коронавирусный антиген, что приводит к повторному заражению.

К формированию коллективного иммунитета, в свою очередь, специалист отнесся скептически.

Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся.
Александр Чепурнов
сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор»