Врач рассказал о невозможности формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Так, по словам специалиста, иммунитет к болезни может сохраняться шесть месяцев. Отмечается, что у переболевших инфекцией людей уровень антител начинает падать до полного исчезновения за три-четыре месяца. Таким образом, клеточный иммунитет перестает реагировать на коронавирусный антиген, что приводит к повторному заражению.

К формированию коллективного иммунитета, в свою очередь, специалист отнесся скептически.