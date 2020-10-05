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Сегодня 10:30
Врач рассказал о невозможности формирования коллективного иммунитета к COVID-19
А также о том, через сколько иммунитет к болезни пропадает
Портал Ura.ru пообщался с вирусологом Александром Чепурновым о коронавирусной инфекции. В ходе беседы врач рассказал о невозможности формирования коллективного иммунитета к COVID-19.
Так, по словам специалиста, иммунитет к болезни может сохраняться шесть месяцев. Отмечается, что у переболевших инфекцией людей уровень антител начинает падать до полного исчезновения за три-четыре месяца. Таким образом, клеточный иммунитет перестает реагировать на коронавирусный антиген, что приводит к повторному заражению.
К формированию коллективного иммунитета, в свою очередь, специалист отнесся скептически.
Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевания больше нет. Раньше мы думали, что не вакцинами, так массовым переболеванием сформируем коллективный иммунитет. Но нет, сегодня стало ясно, что сделать это не удастся.