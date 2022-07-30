Врач рассказал о паразитах, которых можно привезти из отпуска

По словам Дубинина, часто незваными гостями, переезжающими с курортов, являются постельные клопы. В гостиницах с формальным соблюдением санитарных требований вполне реально не только быть укушенным этими насекомыми, но и привезти их домой.

Клопы достаточно быстро бегают и хорошо прячутся, поэтому можно просто не заметить, как они спрятались в вещах, и в итоге попали в сумки. Только тщательная проверка вещей при сборах домой и сразу же по возвращении — действенный способ избавиться от клопов.

«Если у вас есть уверенность, что в номере отеля были клопы, то уезжать надо со всеми мерами предосторожности, чтобы насекомые не уехали вместе с вами. Если бы я попал в такую ситуацию, то я бы собирал вещи для обратной дороги в ванной. Там клопов будет видно. После возвращения домой разбирать вещи тоже стоит в ванной, чтобы насекомые никуда не разбежались. Ну а после этого всю одежду надо постирать в горячей воде. Разобрали чемодан, и сразу все содержимое — в стиральную машину», — порекомендовал врач.

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