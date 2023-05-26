Врач рассказал о пользе и вреде окрошки на квасе, кефире и минералке

О том, какие основы для окрошки полезны для здоровья, и как выбрать наиболее подходящий вариант, рассказал врач-диетолог Алексей Кабанов.

По словам специалиста, выбор основы для окрошки – частенько тема для ожесточённых споров. Традиционный вариант — квас. Однако следует помнить, что магазинные версии этого напитка могут содержать излишнее количество сахара.

Это, в свою очередь, увеличивает его калорийность и может спровоцировать развитие диабета II типа, привести к лишнему весу и ожирению, а также нанести вред зубам.

Кефир является наиболее калорийной основой для окрошки, однако это пробиотик, источник полезных бактерий, необходимых для нормального пищеварения и обмена веществ.

Минеральная вода хоть и является наименее калорийной основой, может раздражать слизистую оболочку желудка из-за пузырьков в составе, приводя к вздутию и усиленному газообразованию.

Кабанов также предложил попробовать кисломолочный напиток тан, популярный на Кавказе и в Средней Азии, в качестве основы для окрошки. Это полезная альтернатива кефиру, более нежирная и с приятным ярким вкусом.