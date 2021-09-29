Наука и технологии
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Врач рассказал о пользе кофе при раке

В качестве профилактики и облегчения симптомов
Врач-онколог Александр Серяков поделился с журналистами издания “Известия” данными о пользе кофе при онкологических болезнях. Так, по словам специалиста, этот напиток способен не только облегчить симптомы рака, но и выступать в качестве профилактики некоторых его видов.
Врач рассказал о пользе кофе при раке

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Серяков отметил, что в качестве профилактики рака полезным является лишь натуральный кофе с кофеином в составе, а не растворимый.

Не так давно сделанные научные открытия говорят о том, что кофе действительно продлевает жизнь, позитивно влияя на внимание, память, повышение работоспособности, тонус, эмоциональный настрой человека, предотвращая развитие некоторых болезней, в том числе рака”, — рассказал онколог.

В рамках исследования ученые NCI проанализировали порядка 450 тыс. добровольцев в возрасте от 50 до 71 года, которые на момент сбора данных не имели онкологические болезни. Специалисты мониторили их здоровья в течение 10 лет — в итоге у 3 тысяч участников развилась меланома. Причем выяснилось, что данные о болезнях коррелируются с употреблением кофе. Так, участники, которые пили по четыре чашки кофе в день имели на 20% ниже вероятности столкнуться с раком кожи.