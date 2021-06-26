Врач рассказал о пользе куркумы для здоровья

По словам специалиста, куркума может выступать в качестве профилактики тромбоза. Так, регулярное потребление данной специи способствует ограничению формирования тромбов. Кроме того, в рамках лабораторных исследований было установлено, что куркума уменьшает вероятность соединения тромбоцитов друг с другом.

Полезной куркума оказалась и для диабетиков — она помогает предотвратить скачки сахара в крови. Также специя была названа полезной и для состояния кожи, поскольку имеет противовоспалительный и антиоксидантный эффект. Добавлять в рацион куркуму можно и для регулирования хорошего холестерола, а также избавления от плохого. Людям с артритом специя может помочь уменьшить симптомы болезни.

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