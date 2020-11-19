Врач рассказал о пользе мата при болях

Врач отметил, что люди по-разному воспринимают боль при определенных эмоциональных состояниях. Так, в спокойствии болевые ощущения ощущаются сильнее, тогда как во время стресса боль чувствуется менее интенсивной. Подобное влияние на организм оказывает и мат. Произнося ненормативную лексику меняется уровень восприятия, а потому мат может помочь справиться с сильной болью.

В то же время, специалист порекомендовал не злоупотреблять этим способом, так как перманентный стресс увеличивает нагрузку как на сердечно-сосудистую, нервную, так и другие системы организма. К тому же уменьшить интенсивность боли можно переключив внимание.

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