Врач рассказал о правилах быстрого засыпания

Называется методика эксперта — «10-3-2-1» и каждое число в нем что-то значит. Так, первое число в этом названии говорит о том, что необходимо исключить употребление кофе за 10 часов до сна. Дело в том, что именно этого промежутка времени достаточно для того, чтобы организм вывел весь кофеин. Если же этого не сделать, стимулирующий эффект кофе может помешать засыпанию.

Также врач порекомендовал ограничить плотные ужины или обеды позднее, чем за три часа до сна. Придерживаясь этого правила можно избежать изжоги, которая может повлечь за собой подъемы ночью. По словам Карана, распитие спиртных напитков допоздна мешает быстрому сну.

Что касается последних двух цифр в названии, они объясняются так: за два часа до сна следует завершить работу и отдохнуть, а за час — отложить компьютер, смартфон и прочую технику.