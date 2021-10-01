Врач рассказал о привычках, вредящих поджелудочной железе

«Это страшно»

Российский врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл сразу две привычки, которые вредят организму. Если быть точнее, то он рассказал о тех из них, которые «бьют» по поджелудочной железе.