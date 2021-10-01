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Врач рассказал о привычках, вредящих поджелудочной железе«Это страшно»
Российский врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл сразу две привычки, которые вредят организму. Если быть точнее, то он рассказал о тех из них, которые «бьют» по поджелудочной железе.
Одним из главных «возбудителей» острого панкреатита, например, является чрезмерное употребление алкоголя, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста.
Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они пациенты умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, лёгкие. Это страшно.
Александр Мясников
Врач
Также «убийцей» поджелудочной железы является курение. При этом в отличие от алкоголя, табак вызывает хроническое течение заболевания.
Помимо этого, врач назвал камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическую предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и приём некоторых лекарственных препаратов.