Врач рассказал о распространенном медицинском мошенничестве

Так, по словам специалиста, россиянам все чаще стали поступать звонки от мошенников, навязывающих якобы бесплатное медицинское обслуживание.

“Это просто развод. Это один из способов завлечь людей, чтобы потом раскрутить на деньги. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого. Не заплатив, никто оттуда не уйдет”, — предупредил Круглый.

Однако он также обратил внимание, что есть и страховые представители, которые работают на базе системы ОМС. В их задачи, в том числе, входит и привлечение граждан на профилактические осмотры в поликлиники, для чего они рассылают СМС или же совершают звонки.